Köln (SID) - Drei Tage nach dem Elfmeter-K.o. im Ligapokal-Endspiel hat Teammanager Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool in der englischen Fußball-Liga mit 3:0 (2:0) süße Rache an Manchester City genommen. Tottenham Hotspur verpasste am 28. Spieltag den Sprung an die Tabellenspitze, auch der FC Arsenal zeigte gegen Swansea City Nerven und rückte nicht an Spitzenreitzer Leicester City heran.

Adam Lallana (34.), James Milner (41.) und Roberto Firmino (57.) schossen die Citizens an der Anfield Road ab. Bereits im Hinspiel hatte Liverpool, das sich auf Tabellenplatz acht verbesserte (41 Punkte), beim 4:1 eine Glanzleistung gezeigt. Vizemeister City kann sich nach der dritten Niederlage in Folge die Meisterschaft quasi abschminken. Als Vierter hat das Team des scheidenden Trainers Manuel Pellegrini bereits zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Leicester City (57).

Das Überraschungsteam um Torjäger Jamie Vardy baute seinen Vorsprung trotz des 2:2 vom Dienstag gegen West Bromwich Albion auch auf die direkten Verfolger aus: Tottenham Hotspur (54) verlor das London-Derby bei West Ham United 0:1 (0:1). Der FC Arsenal (51) mit den deutschen Weltmeistern Mesut Özil und Per Mertesacker unterlag vor heimischem Publikum Swansea City mit 1:2 (1:1).

Joel Campbell (15.) hatte die Gunners in Führung gebracht, Wayne Routledge (32.) und Ashley Williams (75.) drehten die Partie zugunsten der Waliser, deren Trainer Francesco Guidolin kurz vor dem Spiel wegen einer Entzündung im Brustbereich ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Der spanische Welt- und Europameister Juan Mata (84.) schoss Manchester United zum knappen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den FC Watford, der Rekordmeister zog damit nach Punkten mit dem Stadtrivalen ManCity gleich.

Stoke City bezwang dank des Treffers des früheren Bayern-Profis Xherdan Shaqiri (80.) den Vorletzten Newcastle United mit 1:0 (0:0) und bleibt Tabellensiebter mit einem Punkt Vorsprung auf Liverpool.