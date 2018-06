Berlin (dpa) - RB Leipzig hat den Bundesliga-Aufstieg weiterhin fest im Blick. Die Sachsen gewannen trotz Rückstands das Fußball-Zweitligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit 3:1 (0:1).

Die Tabelle führt Leipzig weiter mit sechs Punkten Vorsprung auf den SC Freiburg und neun Zählern auf den 1. FC Nürnberg an, der den Relegationsrang einnimmt.

Leipzig bestimmte die Partie, konnte sich in der Offensive gegen kompakt stehende Gäste aber lange nicht behaupten. Nach einem Konter gingen die Schwaben durch Robert Leipertz' achtes Saisontor überraschend 1:0 in Führung (21.). Auch im weiteren Verlauf agierte Leipzig ideenlos. In der zweiten Hälfte nahm der Druck der Sachsen zu. RB-Kapitän Dominik Kaiser besorgte mit einem abgefälschten Schuss das 1:1 (56.). Wenig später erhöhte Yussuf Poulsen auf 2:1 (62.). Der frühere Nationalspieler Marvin Compper entschied die Begegnung mit dem 3:1 (83.).

"Es ist wichtig, dass wir gewonnen haben", sagte Torschütze Compper beim TV-Sender Sky und blickte schon auf das Top-Duell am kommenden Montag beim ärgsten Verfolger. "Jetzt erwartet uns ein schweres Spiel in Freiburg."

Der Bundesliga-Absteiger aus dem Breisgau gewann bei Arminia Bielefeld souverän mit 4:1 (3:1). Die Gäste schockten die Arminia mit der frühen Führung durch Florian Niederlechner (9.). Der Angreifer nahm einen Abschlag von Torwart Alexander Schwolow auf und vollendete gekonnt. Die Arminia wehrte sich gegen den Rückstand und glich durch Christopher Nöthes Kopfball zum 1:1 aus (31.). Für den Stürmer war es der 50. Zweitliga-Treffer.

Freiburg antwortete im Stil eines Spitzenteams: Vincenzo Grifo mit seinem neunten Saisontor und Mike Frantz schossen den SC innerhalb von zwei Minuten 3:1 in Führung (39./41.). Niederlechner entschied das Match mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 endgültig (78.). "Das Team spielt einen super Fußball, davon profitieren wir Stürmer", erklärte der Doppel-Torschütze.

Der MSV Duisburg hat mit großer Moral trotz zweifachem Rückstandes in der Nachspielzeit einen Punkt im Abstiegskampf erkämpft. Der Aufsteiger spielte beim FSV Frankfurt 3:3 (0:1), hat nach dem achten aufeinanderfolgenden Spiel ohne Sieg aber zehn Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegs-Platz. "Wir hätten gerne gewonnen, hier war mehr drin, auch wenn das Zustandekommen mit dem Tor in der letzten Minuten natürlich glücklich war", befand MSV-Kapitän Steffen Bohl.

Die Frankfurter gingen früh in Führung: Der Iraner Ehsan Haji Safi erzielte das 1:0 in der 5. Minute. Wie schon im ersten Durchgang kassierte der MSV ein frühes Gegentor in der 2. Hälfte. Zsolt Kalmar nutzte den Freiraum zum 2:0 der Frankfurter (48.).

Die Duisburger gaben sich jedoch nicht auf und verkürzten durch Stanislav Iljutcenko zum 1:2 (58.). Eine erneute Unsicherheit in der MSV-Deckung brachte später indes das 3:1 für Frankfurt durch den Brasilianer Yann (66.). Kingsley Onuegbu verkürzte erneut für den MSV zum 2:3 (76.), Thomas Meißner sorgte in letzter Minute noch für den 3:3-Ausgleich (90.+2).

