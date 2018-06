Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will bei seiner historischen Kuba-Reise in diesem Monat ein Baseballspiel der Tampa Bay Rays gegen die kubanische Nationalmannschaft besuchen. Das Freundschaftsspiel werde am 22. März in der Hauptstadt Havanna ausgetragen, teilte das Weiße Haus mit. "Wir freuen uns, die Beziehungen unserer Länder über unsere Liebe und Leidenschaft für Baseball zu stärken", schrieb der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater Ben Rhodes auf Twitter. Obama reist am 21. und 22. März als erster amtierender US-Präsident seit fast 90 Jahren in den Karibikstaat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.