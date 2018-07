Los Angeles (dpa) - Von der Tanzshow in den Tanzfilm: US-Sängerin Nicole Scherzinger (37) übernimmt eine Rolle im geplanten TV-Remake des Klassikers "Dirty Dancing". Das berichteten mehrere US-Medien.

Sie übernimmt demnach die Rolle der Penny, der ursprünglichen Tanzpartnerin der Hauptfigur Johnny, die im Film aus dem Jahr 1987 von Patrick Swayze dargestellt wurde.

Scherzinger hat schon bewiesen, dass sie das Tanzen beherrscht. Die ehemalige Frontfrau der Pussycat Dolls hatte vor sechs Jahren die US-Show "Dancing With The Stars" gewonnen, in der Prominente gegeneinander antreten.

Die dreistündige TV-Adaption des Tanzfilm-Klassikers wird vom australischen Regisseur Wayne Blair für den US-Sender ABC inszeniert. Die Hauptrollen übernehmen Abigail Breslin (19, "Little Miss Sunshine") als "Baby" und Tänzer Colt Prattes als Johnny. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

