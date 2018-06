Jerusalem (AFP) Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu will Angehörige von Attentätern, die bei Anschlägen geholfen haben, in den Gazastreifen abschieben. Er habe den Generalstaatsanwalt um eine Rechtsauskunft gebeten, ob dies möglich sei, erklärte Netanjahus Büro am Mittwoch. "Die Verbannung von Familienmitgliedern palästinensischer Terroristen, die bei den Angriffen halfen, wird eine spürbare Verringerung der Zahl der Terroranschläge bewirken", schrieb dazu ein Regierungssprecher im Kurzbotschaftendienst Twitter.

