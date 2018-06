London (SID) - Die Teamsprint-Olympiasiegerinnen Kristina Vogel (Erfurt) und Miriam Welte (Kaiserslautern) haben bei der Bahnrad-WM in London für die erste deutsche Medaille gesorgt. Das Erfolgsduo gewann am Mittwochabend auf dem Olympia-Oval von 2012 das "kleine" Finale gegen Anna Meares/Stephanie Morton aus Australien in 32,740 Sekunden und stand zum vierten Mal gemeinsam auf einem WM-Podest.

Vogel/Welte hatten 2012, 2013 und 2014 den Teamsprint-WM-Titel gewonnen, in London waren sie zudem zu olympischem Gold gefahren.