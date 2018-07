Moskau (dpa) - Nach fast einem Jahr im Weltall sind der US-Astronaut Scott Kelly und der Russe Michail Kornijenko von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt. Die Kapsel mit den beiden Männern und ihrem russischen Kollegen Sergej Wolkow landete in der früheren Sowjetrepublik Kasachstan. Die Mission von Kelly und Kornijenko dauerte etwa doppelt so lange wie sonstige Einsätze auf der ISS und gilt als Test für eine Reise zum Mars. Die beiden Männer hatten seit Ende März 2015 in der Schwerelosigkeit gearbeitet.

