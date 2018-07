Moskau (AFP) Eine Kinderfrau, die in Moskau ein ihr anvertrautes Mädchen ermordet hat und mit deren abgetrenntem Kopf durch die Gegend gelaufen ist, hat bei einem ersten Gerichtstermin einen verwirrten Eindruck hinterlassen. Sie habe getan, "was Allah mir befohlen hat", sagte die 38-jährige Gultschechra B. am Mittwoch bei ihrem Eintreffen im Gerichtsgebäude in Moskau.

