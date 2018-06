Genf (AFP) Der Schweizer Kanton Genf hat wegen Gefährdungen, die von dem französischen Atomkraftwerk Bugey ausgehen, Klage gegen Unbekannt erhoben. Wie die Rechtsanwältin Corinne Lepage mitteilte, wurde die Klage am Mittwoch in Paris eingereicht. Sie richtet sich demnach gegen die Gefährdung des Lebens Dritter und gegen Wasserverschmutzung. Lepage werde sich am Montag näher äußern, kündigten die Kantonalsbehörden an.

