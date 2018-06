Tunis (AFP) Tunesische Sicherheitskräfte haben am Mittwoch nahe der libyschen Grenze fünf mutmaßliche Extremisten getötet. Die "Terroristen" hätten sich in einem Haus in El Aouija verschanzt, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Bei dem Angriff von Soldaten und Sicherheitskräften sei auch ein Zivilist getötet und ein Kommandeur am Kopf verletzt worden, erklärte das Ministerium.

