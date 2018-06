Washington (AFP) Der erzkonservative republikanische Senator Ted Cruz und die US-Demokratin Hillary Clinton haben die Vorwahlen in Texas gewonnen. Unmittelbar nach Schließung der texanischen Wahllokale erklärten mehrere Fernsehsender Cruz und Clinton am Dienstagabend (Ortszeit) zu den Siegern in dem Bundesstaat, der die meisten Delegiertenstimmen am "Super Tuesday" zu vergeben hatte. Für Cruz galt der Erfolg in seinem Heimatstaat als Pflichtsieg, um weiter Chancen auf die republikanische US-Präsidentschaftskandidatur zu haben.

