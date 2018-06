Washington (AFP) Spezialeinsatzkräfte des US-Militärs haben im Irak laut Pentagon einen führenden Kopf der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Der Festgenommene werde verhört, sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums am Mittwoch. "Wir bekommen gute Dinge heraus." Wie die "New York Times" unter Berufung auf Quellen im Pentagon berichtete, wird der Festgenommene im nordirakischen Erbil festgehalten. Die Verhöre könnten "Wochen oder Monate" dauern, hieß es in dem Zeitungsbericht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.