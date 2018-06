Washington (AFP) Der Geschäftsmann Donald Trump hat nach Hochrechnungen von Fernsehsendern die Vorwahl der US-Republikaner im Bundesstaat Georgia gewonnen. "Danke, Georgia", schrieb Trump am Dienstag im Onlinedienst Twitter. Auch in den meisten der anderen zehn republikanischen Vorwahlstaaten am "Super Tuesday" galt der populistische Milliardär als Favorit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.