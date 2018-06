Washington (AFP) Der erzkonservative Senator Ted Cruz gibt sich im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner kämpferisch. "Wir haben heute Abend gesehen, dass unsere Kampagne die einzige ist, die Donald Trump geschlagen hat, schlagen kann und schlagen wird", sagte Cruz am Dienstag (Ortszeit) vor seinen Anhängern in Texas. Cruz hatte bei den Vorwahlen am "Super Tuesday" seinen Heimatstaat Texas sowie Oklahoma gewonnen.

