Washington (AFP) Die US-Regierung hat sich besorgt über einen möglichen Bruch der Waffenruhe in Syrien durch die Truppen von Staatschef Baschar al-Assad geäußert. "Wir sind besorgt über Berichte, dass das syrische Regime sich an Panzer- und Artillerie-Angriffen gegen Zivilisten beteiligt hat", sagte der Sprecher von US-Präsident Barack Obama, Josh Earnest, am Mittwoch in Washington.

