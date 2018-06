Wuppertal (AFP) Knapp ein Jahr nach dem Verschwinden einer damals 35-jährigen Frau aus Solingen hat die Polizei den 41-jährigen Ehemann der Vermissten und dessen jüngeren Bruder verhaftet. Wie zwei bereits zuvor festgenommene Familienangehörige sollen der Mann und der Schwager an der Tötung der Frau beteiligt gewesen sein, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in Wuppertal mitteilten.

