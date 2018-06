Düsseldorf (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel hat davor gewarnt, die Kosten für die Bewältigung der Flüchtlingskrise zu unterschätzen und nicht zu benennen. "Es ist ein bisschen so wie bei der deutschen Einheit. Da wurden die Kosten auch erst verschwiegen und dann kam das dicke Ende mit Schuldenbergen und Steuererhöhungen", sagte Gabriel in einem am Donnerstag vorab veröffentlichten Interview mit der "Wirtschaftswoche".

