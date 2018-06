München (AFP) Personenkontrollen an allen Grenzen auf der Balkan- und der Italien-Route würde Österreich einer Schätzung zufolge bis zu 210 Millionen Euro im Jahr kosten. Auf die Einwohnerzahl heruntergebrochen seien dies jährlich neun bis 24 Euro pro Kopf, teilte das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag mit. Zusätzlich würden sich die Ex- und Importe des deutschen Nachbarn verringern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.