Berlin (AFP) Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) befürwortet eine Wohnsitzauflage für Flüchtlinge in ländlichen Gegenden. Auch außerhalb der großen Ballungsräume gebe es ausreichend Chancen, Arbeits- und Ausbildungsplätze zu finden, sagte Hendricks am Donnerstag in Berlin. Abseits der Großstädte stünden zudem häufiger Wohnungen leer, die durch eine Zuweisung an Asylbewerber wirtschaftlich nutzbar gemacht werden könnten.

