Rom (AFP) Die zum Volkswagen-Konzern gehörende Luxus-Automarke Lamborghini hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von 3245 Fahrzeugen verkauft. Damit sei 2015 ein Umsatz von 872 Millionen Euro erzielt worden, ein Plus von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte der italienische Autobauer am Donnerstag mit. Mit den Einnahmen will das Unternehmen den Bau seines ersten sportlichen Geländewagens (SUV) vorantreiben. Der Urus soll im Jahr 2018 auf den Markt kommen.

