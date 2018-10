Mainz (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel hat davor gewarnt, die AfD zu wählen. "Ich verstehe, dass Menschen Sorgen haben, wir leben in schwierigen Zeiten", sagte Merkel in einem am Donnerstag vorab veröffentlichten Interview der Koblenzer "Rhein-Zeitung" und der Mainzer "Allgemeinen Zeitung". "Die AfD hat aber keine Lösungen anzubieten, die gut für Deutschlands Zukunft wären."

