Berlin (AFP) Nach dem Tod eines Unbeteiligten bei einem illegalen Autorennen durch Berlins Stadtzentrum ist auch der zweite Unfallfahrer festgenommen worden. Wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, wurde der 24-Jährige am Vortag im Bezirk Marzahn unter dem Verdacht des Totschlags verhaftet. Bei dem Unfall zwischen Gedächtniskirche und dem Kaufhaus des Westens (KaDeWe) war am 1. Februar ein 69-Jähriger getötet worden.

