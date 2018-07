Avignon (AFP) Ein Rechtschreibfehler hat einem Häftling in Frankreich die Flucht ermöglicht. Weil in einem Gefängnisdokument ein Nachname falsch geschrieben wurde, erhielt ein wegen eines Raubüberfalls zu zehn Jahren Haft verurteilter 34-Jähriger irrtümlich einen Freigang - und nutzte die Gelegenheit zum Untertauchen. Der später wieder gefasste Mann entging am Mittwochabend aber einer Verurteilung wegen seiner Flucht.

