Darmstadt (dpa) - Thomas Tuchel stand die Vorfreude auf das Spiel des Jahres ins Gesicht geschrieben - und auch die BVB-Profis trugen ein erwartungsvolles Grinsen zur Schau.

"Wir wollen am Samstag gegen die Bayern alles noch mal spannend machen. Sehr spannend sogar. Wir wollen den Abstand auf zwei Punkte verkürzen. Es wird ein heißer Ritt", verkündete Borussia Dortmunds Kapitän Mats Hummels vor dem Hammerduell gegen den Tabellenführer aus München.

Nach der souverän absolvierten Pflichtübung beim 2:0-Sieg in Darmstadt und dem gleichzeitigen Patzer des Rekordmeisters gegen Mainz kann der Tabellenzweite mit einem Sieg im Bundesliga-Topspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr) aus dem bisher langweiligen Meisterschaftsrennen doch noch einen Titel-Krimi machen.

"Jetzt freuen wir uns noch einen Tick mehr auf das Duell. Wir haben eine Ausgangslage, die wir uns so gewünscht haben, und die Möglichkeit, ganz nah hinzurücken. Der Ball liegt bei uns, den nächsten Schritt zu machen. Wir werden alles daran setzen, den Rückstand weiter zu verringern", versprach BVB-Trainer Tuchel.

Seit Wochen spielt sein Team auf konstant hohem Niveau und sammelt fleißig Punkte. Nur in der Tabelle wirkte sich dies nie aus, weil die Bayern bisher zu souverän agierten - bis zum Mittwochabend. "Es war zwischendurch ziemlich hart, nur der beste Tabellenzweite zu sein. Vor allem, wenn man jedes Spiel gewinnt, sich der Rückstand auf die Bayern aber einfach nicht verringert", räumte Hummels in einem Interview bei "spox.com" ein.

Dass die Schwarz-Gelben sich trotzdem nicht hängen ließen, spricht für ihre Qualität und den Charakter der Mannschaft. "Wir haben die meisten Spiele gespielt und hatten nicht nur eine körperliche Anstrengung, sondern auch eine mentale", stellte Tuchel angesichts der Dreifachbelastung in Bundesliga, Europa League und DFB-Pokal fest.

In Darmstadt gönnte er daher einigen Leistungsträgern wie Marco Reus, Shinji Kagawa oder Lukasz Piszczek eine Verschnaufpause. Dennoch gab sich der BVB beim Aufsteiger keine Blöße und nahm dank der Treffer von Adrian Ramos (38. Minute) und Erik Durm (53.) drei Punkte mit nach Hause. "Wir haben bewusst auf die Karte gesetzt, frischen Spielern eine Chance zu geben. Ich bin glücklich, dass dies so aufgegangen ist. Das gibt uns einen enormen Schub", meinte Tuchel.

Spielerischen Glanz strahlte seine Truppe zwar nicht aus - das war auf dem eher einem Acker ähnelnden Rasen aber auch kaum möglich. "Man kann aus solch einem Spiel nicht mehr herausholen, als wir es getan haben. Wir haben sehr seriös, aufmerksam, fokussiert und mit dem nötigen Glauben in unsere Stärke gespielt", lobte Tuchel. "Es ist ein tolles Gefühl, sich so auf die Spieler verlassen zu können."

Am Samstag wird er wieder seine Top-Elf ins Rennen schicken, um das Starensemble von der Isar zu bezwingen. Nur der Einsatz des erkrankten Stammtorhüters Roman Bürki ist ungewiss. "Jeder weiß, dass wir gewinnen können. Das wollen wir natürlich schaffen. Dann ist noch einmal alles offen", erklärte Torschütze Durm.

Allerdings sind die Dortmunder gewarnt, denn im Hinspiel gab es in München eine herbe 1:5-Klatsche. "Die Münchner wissen, was am Samstag auf sie zukommt - aber auch wir wissen, was uns erwartet. Wir wollen die Partie einfach gewinnen", sagte Hummels und versprach Millionen Fußball-Fans: "Samstag wird ein geiles Spiel, es wird brennen bei uns."

