Paris (SID) - Für Joachim Löw ist der Ausrutscher von Fußball-Rekordmeister Bayern München gegen den FSV Mainz 05 (1:2) kein Zeichen von Schwäche. "Das ist allen großen Mannschaften schon mal passiert", sagte der Bundestrainer am Rande des EM-Workshops in Paris zur überraschenden Niederlage des Tabellenführers am 24. Bundesligaspieltag gegen die Rheinhessen.

Löw kann sich aber vorstellen, dass der Alleingang der Bayern im Schlussdrittel der Meisterschaft noch verhindert wird. "Wenn Dortmund am Samstag die Bayern schlägt, dann schmilzt deren Vorsprung auf zwei Punkte. Dann wird es noch einmal spannend", sagte der 56-Jährige.