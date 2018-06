Mönchengladbach (SID) - Auf diesen Moment hatte Patrick Herrmann mehr als fünf Monate gewartet. "Kommt jetzt der nächste Torschütze?", brüllte Borussia Mönchengladbachs Stadionsprecher bei der Einwechslung des lange verletzten Mittelfeldspielers ins Mikrofon, nur 32 Sekunden später war aus der Hoffnung Realität geworden. "Ich wusste gar nicht, dass er hellseherische Fähigkeiten hat", sagte Herrmann nach dem 4:0 gegen den VfB Stuttgart.

Ein Kreuzbandriss hatte Herrmann seit Oktober außer Gefecht gesetzt, nun gelang dem 25-Jährigen ein Heim-Comeback nach Maß. "Das kann man gar nicht beschreiben. Ich wusste gar nicht mehr richtig, wie es ist, im Borussia-Park ein Tor zu schießen", sagte der zweimalige Nationalspieler: "Beim Torjubel hat man gesehen, dass einiges aus mir rausgebrochen ist."

Wenig überraschend "musste" Herrmann nach der Begegnung auf den Zaun vor der Fankurve, um mit den Anhängern die Rückkehr gebührend zu feiern. Stadionsprecher Torsten Knippertz war sogar so euphorisch, dass er auch das Eigentor von Kevin Großkreutz in der Nachspielzeit dem Rückkehrer gutschreiben wollte. "Mir doch egal, was die DFL daraus macht", sagte "Knippi" und verkündete Patrick Herrmann als Torschützen.

Zwei Treffer bei der Rückkehr in den Borussia-Park - das wäre dann wohl doch zu viel des Guten gewesen.