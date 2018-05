München (dpa) - Nach der 1:2-Pleite im Heimspiel gegen den FSV Mainz hat Karl-Heinz Rummenigge mit Blick auf den Liga-Knaller gegen Borussia Dortmund eine Leistungssteigerung des FC Bayern angemahnt. "Das wird jetzt natürlich ein Spiel, wo wir sicherlich nicht verlieren dürfen. Ich hoffe, dass wir es am Samstag besser machen als heute", sagte der Vorstandschef. Rummenigge ließ auch Kritik an der Einstellung einiger Stars zumindest anklingen. "Vielleicht hat der eine oder andere schon an Samstag gedacht und geglaubt, das wäre heute einfach. Da ist einiges schiefgelaufen heute", sagte er.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.