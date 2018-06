London (SID) - Teammanager Arsène Wenger hat bestürzt auf den neuerlichen Rückschlag für den FC Arsenal im Kampf um die englische Fußball-Meisterschaft reagiert. "Mir machen unsere Ergebnisse Sorgen", sagte Wenger nach dem überraschenden 1:2 gegen Swansea City am Mittwochabend: "Im Moment träumen wir nicht mehr (vom Titel, d.Red.). Wir müssen realistisch sein und zurück zu den Dingen finden, die wir gut können, zur Basis."

Für die Mannschaft um Kapitän Per Mertesacker und Mesut Özil war die Heimpleite gegen den Abstiegskandidaten die dritte Pflichtspielniederlage hintereinander - eine Negativserie, wie es sie zuletzt 2010 gab. Vor dem Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Tottenham Hotspur (0:1 bei West Ham United) am Samstag (13.45 Uhr/Sky) haben die Gunners sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Leicester City. Im Derby wird außerdem wohl Torhüter Petr Cech fehlen, der sich gegen Swansea verletzte.

Joel Campbell (15.) hatte Arsenal in Führung gebracht. Dem Ausgleich von Wayne Routledge (32.) ging ein Fehler von Özil voraus, Ashley Williams (74.) besiegelte Arsenals Niederlage. "Das ist ein sehr enttäuschendes Ergebnis", sagte Wenger, "die Spieler sind am Boden zerstört. Aber wir müssen jetzt antworten. Bevor wir wieder über die Meisterschaft reden, müssen erst einmal positive Ergebnisse her."

TV-Kommentator Alan Shearer ließ kein gutes Haar an Wenger und seiner Elf. "Es ist immer wieder dasselbe, Saison für Saison. Es fehlt an Kampf, an Führung. Man denkt, sie kommen raus und machen eine Ansage - aber nichts. Wieder nichts", sagte der frühere Nationalspieler.