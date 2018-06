Nürnberg (dpa) - Feuerwehrleute, Sanitäter, Krankenschwestern und Pfleger arbeiten nach Ansicht der Menschen in Deutschland in den vertrauenswürdigsten Berufen. Jeweils mehr als 90 Prozent der Befragten sprachen ihnen großes Vertrauen aus, wie eine Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung ergab. Die drei Berufsgruppen verteidigten damit ihre Spitzenplatzierungen aus der Befragung von 2014. Apotheker und Ärzte kamen diesmal auf 90 und 89 Prozent. Etwas an Vertrauen haben nach der Germanwings-Katastrophe die Piloten eingebüßt: Mit 87 Prozent Zuspruch verlieren sie vier Prozentpunkte.

