London (AFP) Ein Gericht in Derby in Mittelengland hat einen 50-jährigen britischen Familienvater wegen Vergewaltigungen von über das Internet angelockten Frauen zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Richter ordnete an, dass der Mann, den er als "höchst gefährlich" für Frauen bezeichnete, mindestens zwölfeinhalb Jahre im Gefängnis verbüßen muss. Der Angeklagte wurde für schuldig befunden, zwischen 2011 und 2014 fünf Frauen vergewaltigt und zwei weitere sexuell angegriffen zu haben. Die Dunkelziffer ist möglicherweise höher.

