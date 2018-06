Johannesburg (dpa) - Der frühere Spitzensportler Oscar Pistorius ist mit seiner Klage gegen das südafrikanische Verfassungsgericht gescheitert. Nun droht ihm eine lange Haftstrafe. Der Fall werde wegen mangelnder Erfolgsaussichten zurückgewiesen, teilte das Gericht in Johannesburg mit. Wegen der tödlichen Schüsse auf seine Freundin am Valentinstag 2013 war der 29-Jährige in zweiter Instanz wegen Totschlags verurteilt worden. Darauf stehen in Südafrika normalerweise mindestens 15 Jahre Haft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.