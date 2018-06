Islamabad (AFP) Zum ersten Mal hat ein pakistanischer Regierungsvertreter eingeräumt, dass das Land den afghanischen Taliban Unterschlupf gewährt. Die Führungsriege der Extremisten verstecke sich in Pakistan, erklärte der außenpolitische Berater der pakistanischen Regierung, Sartaj Aziz. "Wir haben einen gewissen Einfluss auf sie, weil ihre Führung in Pakistan ist", sagte Aziz laut einem Redemanuskript, das das US-Politikinstitut Council on Foreign Affairs auf seiner Internetseite veröffentlichte.

