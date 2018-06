London (SID) - Die deutschen Bahnrad-Sprinter Kristina Vogel (Erfurt) und Joachim Eilers (Köln) haben am zweiten Wettkampftag der WM in London für zwei Goldmedaillen gesorgt. Vogel triumphierte am Donnerstagabend souverän im Keirin-Finale und feierte eine perfekte Generalprobe für die Sommerspiele in Rio de Janeiro. Zuvor hatte Eilers dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) im nicht-olympischen 1000-m-Zeitfahren den ersten Titel beschert.

Für beide war es bereits die zweite WM-Medaille in London. Zum Auftakt am Mittwoch hatten Vogel und Eilers jeweils Bronze im Teamsprint gewonnen. Der deutsche Vierer verpasste dagegen den möglichen dritten Platz, im nicht-olympischen Scratch wurde Charlotte Becker (Datteln) Neunte. Das Frauen-Quartett enttäuschte mit dem zehnten Platz in der Qualifikation.