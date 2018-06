Moskau (AFP) Eine Kinderfrau, die in Moskau ein ihr anvertrautes Mädchen ermordet hat und mit dessen abgetrenntem Kopf durch die Gegend lief, ist nach Überzeugung der Ermittler "schizophren". Bei der 38-jährigen Gultschechra B. sei schon "vor langem Schizophrenie" festgestellt worden, erklärte das nationale Investigativkomitee am Donnerstag, das direkt an Präsident Wladimir Putin berichtet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.