Madrid (AFP) In Badeort Roses an der katalanischen Küste ist künftig Schluss mit der dort seit fast einem Jahrhundert gepflegten Entenjagd. Unter dem jahrelangen Druck von Tierschützern kündigte die Stadtverwaltung diese Woche an, dass das im August stattfindende Spektakel abgesagt sei. "Die Zeiten ändern sich und die Gesellschaft fordert von uns, neue Wege einzuschlagen", sagte Bürgermeisterin Montse Mindan nach der Verabschiedung des entsprechenden Antrags.

