Madrid (AFP) Die spanische Polizei hat 20.000 Uniformen beschlagnahmt, die für Dschihadisten im Irak und in Syrien bestimmt waren. Die Militäruniformen wurden im Februar in drei Schiffscontainern in den spanischen Häfen Valencia und Alicante entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach wurde die Sendung von der Polizei im Zuge von Ermittlungen zur Lieferung von Waffen an Dschihadisten unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe gefunden.

