Köln (SID) - Die Biathlon-Weltmeisterschaften im norwegischen Oslo beginnen mit der Mixed-Staffel. Der ehemalige Sprintweltmeister Arnd Peiffer ist knapp drei Wochen nach seinem Sturz in den USA dabei, außerdem gehen Simon Schempp, Franziska Preuß und Franziska Hildebrand beim Auftakt für das deutsche Team an den Start. Los geht's um 15.30 Uhr.

Der FC St. Pauli will in der 2. Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen halten. Mit einem Sieg im Nordderby können die Kiezkicker wieder bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz heranrücken. Anpfiff ist um 20.15 Uhr.

Bei der Bahnrad-WM in London stehen vier Entscheidungen auf dem Programm. Vizeweltmeister Joachim Eilers macht sich im 1000-m-Zeitfahren Hoffnungen auf seine erste Goldmedaille, Kristina Vogel kämpft im Keirin-Finale ebenfalls um den Titel. In der 4000-m-Mannschaftsverfolgung der Männer geht es für das deutsche Team um einen Platz in Podestnähe.