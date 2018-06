Beirut (AFP) Seit Beginn der Waffenruhe in Syrien ist die Zahl der zivilen Todesopfer nach Angaben von Aktivisten deutlich zurückgegangen. In den vergangenen fünf Tagen seien nur noch 24 Zivilisten getötet worden, darunter sechs Kinder, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Im Februar hatte es demnach durchschnittlich 38 zivile Todesopfer pro Tag gegeben. Allein am Freitag, dem Tag vor der Waffenruhe, seien noch 63 Zivilisten getötet worden.

