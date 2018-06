Damaskus (AFP) Ein landesweiter Stromausfall hat am Donnerstag das Bürgerkriegsland Syrien lahmgelegt. Wie das Staatsfernsehen berichtete, fiel in allen Provinzen des Landes der Strom aus. In der Hauptstadt Damaskus gingen nach Angaben von Bewohnern gegen Mittag die Lichter aus, auch das Internet funktionierte teilweise nicht mehr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.