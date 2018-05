Istanbul (AFP) In Istanbul haben laut Medienberichten zwei bewaffnete Frauen eine Polizeistation angegriffen. Die Attentäterinnen hätten zunächst mehrere Granaten geworfen und danach das Feuer eröffnet, meldete die Nachrichtenagentur Dogan am Donnerstag. Demnach schossen die Polizisten zurück und verletzten eine der Angreiferinnen. Die beiden Frauen verschanzten sich danach in einem Gebäude. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Bayrampasa der türkischen Millionenmetropole am Bosporus.

