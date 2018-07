Paris (AFP) Der Klimawandel verlangsamt die weltweite Produktion von Nahrungsmitteln und könnte deshalb bis 2050 zu einer halben Million zusätzlicher Todesopfer führen. Das geht aus einer Studie hervor, die am Donnerstag in der britischen Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht wurde. Klimaveränderungen, die etwa zu mehr Dürren führen, werden demnach Ernteausfälle und schwerwiegende Engpässe bei der Lebensmittelversorgung zur Folge haben.

