Peking (AFP) China wird seine Verteidigungsausgaben in diesem Jahr um sieben bis acht Prozent erhöhen: "Chinas Verteidigungshaushalt wird dieses Jahr weiter anwachsen, aber etwas weniger als im vergangenen Jahr und davor", sagte eine Sprecherin des kommunistischen Volkskongresses am Freitag in Peking. 2015 war der Etat noch um rund zehn Prozent angewachsen. Der genaue Betrag für 2016 soll am Samstag bekannt gegeben werden.

