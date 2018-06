Berlin (AFP) Den AfD-Europaparlamentariern Beatrix von Storch und Marcus Pretzell droht der Fraktionsausschluss. Schon am Dienstag könnte der Vorstand der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR), der die AfD-Abgeordneten angehören, darüber entscheiden, berichtete der "Focus" am Freitag. Auslöser sind Äußerungen Storchs über mögliche Schüsse auf Flüchtlinge, um diese am Grenzübertritt zu hindern.

