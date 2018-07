Brüssel (AFP) Deutschland hat Nachbesserungen am Vorschlag der EU-Kommission zur Umsetzung der Vereinbarungen des Weltklimagipfels von Paris gefordert. Der bisherige Vorschlag aus Brüssel sei "für uns noch enttäuschend", sagte Staatssekretär Jochen Flasbarth am Freitag beim Treffen der EU-Umweltminister in Brüssel. Die EU habe angekündigt, ihre Ambitionen zu steigern, wenn Paris ein Erfolg werde. "Also müssen wir jetzt unsere Versprechen auch einlösen."

