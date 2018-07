Berlin (AFP) Das 2011 erlassene Gesetz zur Bekämpfung von Zwangsheirat zeigt offenbar kaum Wirkung. In den Jahren 2012 und 2013 wurden in ganz Deutschland nur zwei Männer verurteilt und ein weiterer nach seinem Verfahren freigesprochen, wie aus einer der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorliegenden Antwort des Bundesjustizministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht. Für spätere Jahre lagen demnach noch keine Daten vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.