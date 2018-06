Frankfurt/Main (AFP) Die Grünen-Bundestagsfraktion will jungen Flüchtlingen die Möglichkeit zu einer Berufsausbildung garantieren. Dafür sollen die Neuankömmlinge ein gesichertes Aufenthaltsrecht für die Dauer eines ausbildungsvorbereitenden Jahres und der Lehrzeit erhalten, berichtete die "Frankfurter Rundschau" am Freitag unter Berufung auf ein Papier der Fraktion. Finden Flüchtlinge danach eine dauerhafte Anstellung, sollen sie unbegrenzt in Deutschland bleiben können - unabhängig vom Ausgang des Asylverfahrens.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.