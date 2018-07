Paris (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Freitag in Paris den französischen Präsidenten François Hollande zu Beratungen über die Flüchtlingskrise getroffen. Das Gespräch im Elysée-Palast dient insbesondere der Vorbereitung des EU-Sondergipfels mit der Türkei am kommenden Montag. Bei dem Sondergipfel wollen die EU und Ankara in Brüssel über eine bessere Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise beraten.

