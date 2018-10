Paris (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in der Flüchtlingskrise erneut nationale Alleingänge kritisiert und ein Vorgehen auf europäischer Ebene gefordert. "Wir sind gemeinsam überzeugt: einseitige Lösungen helfen uns nicht weiter", sagte Merkel am Freitag bei einem Treffen mit Frankreichs Staatschef François Hollande in Paris. "Wir sehen, dass daraus keine nachhaltige Reduktion der (Zahl der) Flüchtlinge erfolgt."

