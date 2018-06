Berlin (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl warnt davor, Flüchtlinge in die Türkei zurückzuschicken. "Es darf keine Zurückweisungen von Schutzsuchenden in die Türkei geben. Auch das Aufbringen und Zurückschleppen von Flüchtlingsbooten durch die Nato in die Türkei wäre rechtswidrig", erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt am Freitag.

