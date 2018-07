Luxemburg (AFP) Im vergangenen Jahr haben in der EU so viele Menschen wie nie zuvor Asyl beantragt. Wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte, stellten rund 1,26 Millionen Menschen in den 28 Ländern der Union erstmals einen Asylantrag. Auf Deutschland entfiel dabei mit 441.800 Asylanträgen die bei weitem größte Zahl. Ungarn folgte auf Platz zwei, war aber im Verhältnis zur Bevölkerungszahl am stärksten betroffen.

